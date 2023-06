Mit langem Atem zum Dorfgemeinschaftshaus in Apfeldorf

Plus Die ersten Aufträge fürs Dorfgemeinschaftshaus in Apfeldorf sind vergeben. Dass es dazu noch kommt, daran hat wohl so mancher gezweifelt, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die sich beim geplanten Dorfgemeinschaftshaus in Apfeldorf vollzogen hat. Viele Jahre wurde im Gemeinderat darum gerungen, ob sich die Kommune das Großprojekt leisten kann. Auch bei den Vereinen stießen die Planungen zunächst nicht überall auf Begeisterung. Und obwohl die Bausumme laut Kalkulation inzwischen mehr als doppelt so hoch ist wie die Kostenschätzung im Jahr 2020, die sich auf 3,7 Millionen Euro belief, könnte es am Ende heißen: Alles richtig gemacht, wenn die Prognosen von Bürgermeister Gerhard Schmid zutreffen.

Dass das Vorhaben zunächst nicht in die Gänge kam, hatte mehrere Gründe, so wurde 2015 und 2020 nach Vetos von Vereinen neu geplant. Gleichzeitig stieg die Kostenschätzung immer weiter in die Höhe, über sechs und sieben bis zu aktuell acht Millionen Euro. Schmid äußerte jüngst im Ratsgremium, dass die Gemeinde voraussichtlich so viel Förderung erhält, dass diese am Ende etwa zwei Millionen Euro aufbringen müsse. Ein Betrag, der auch für die Sanierung der Mehrzweckhalle, die nun saniert und erweitert wird, fällig geworden wäre. Im Generieren von Fördermitteln hat Bürgermeister Gerhard Schmid in der Vergangenheit bereits mehrfach sein Talent in seinem Beruf als Geschäftsstellenleiter der VG Fuchstal bewiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen