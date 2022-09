Möglicher Blackout: Vorkehrungen sind wichtig

Plus Die Kommunen treffen angesichts eines möglichen Blackouts Vorkehrungen. Es ist gut, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Es ist gerade oft zu hören, dass ein schwieriger Winter bevorstehen könnte. Und das hängt maßgeblich mit der Energiekrise zusammen. Sind aber tatsächlich auch flächendeckende Stromausfälle, sogenannte Blackouts, wahrscheinlich? Darüber gehen die Meinungen der Fachleute auseinander. Allerdings ist es sowieso überfällig, die Öffentlichkeit in diesem Thema zu sensibilisieren.