Ärger um Taxistand in Landsberg: Möglichst alle Interessen vereinen

Plus Die Taxifahrer sind verärgert, weil sie den Hauptplatz aufgrund des Ruethenfests nicht anfahren dürfen. Künftig sollten sie in die Planungen einbezogen werden.

Für die Stadt Landsberg ist das Ruethenfest ein Großereignis, hinter dem ein enormer Aufwand steckt. Dass manch ein Gastronom, Gewerbetreibender oder Dienstleister in der Innenstadt alle vier Jahre Einschränkungen hinnehmen muss, ist nicht zu verhindern. Dennoch sollten möglichst alle in die Planungen einbezogen werden.

Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer können über mehrere Wochen ihre zentrale Anlaufstelle nicht anfahren. Die Erklärung der Stadt, weshalb direkt vor Ort keine Ersatz-Standplätze eingerichtet werden können, erscheint plausibel: Wegen der Tribünen wird es auf dem Hauptplatz momentan eng und der Einzelhandel ist im Tagesgeschäft eben auch auf seine Flächen angewiesen.