Kommentar

18:45 Uhr

Müll am Lumpigen: Die Verursacher gezielt ansprechen

Weil am Lumpigen in Landsberg viel Müll liegen bleibt, gibt es Kritik.

Plus Nach dem Lumpigen in Landsberg türmt sich traditionell der Müll. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Alle Jahre wieder kommt am Tag nach dem Lumpigen Donnerstag in Landsberg der Ärger über Dreck und Unrat hoch. Doch wer sich jetzt über die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs beschwert, tut dies an der falschen Stelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen