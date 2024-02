Muss man mit dem Traktor durch die Landsberger Altstadt?

Plus In der Demokratie ist viel erlaubt, aber muss man immer wirklich alles machen? Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Das Recht zum Demonstrieren ist ein hohes Gut. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und die Ziele der Landwirtinnen und Landwirte werden von dem Großteil der Bürger, und zwar nicht nur im Landkreis, unterstützt. Das wird in vielen Kommentaren in den sozialen Medien sehr deutlich. Eine breite Zustimmung von vielen, auch wenn viele immer wieder im Stau stehen müssen. Kritik am Vorgehen gibt es anscheinend eher vereinzelt. Diese breite Zustimmung könnten sich Klimaschützer-Demonstranten nur wünschen, denn die Kritik an ihrem Vorgehen ist in der Öffentlichkeit eher groß. Liegt es am Thema oder an der Art und Weise, wie protestiert wird? Auf der Straße festkleben kommt nicht gut an, mit dem Traktor durch die Altstadt fahren schon?

Es ist an der Zeit zu reagieren

Bislang gab es viel Aufmerksamkeit für die Protestaktionen und es ist an der Zeit, dass sich nun auch eine Reaktion vonseiten der Regierung einstellt. Jedenfalls kann man das nur hoffen. Denn die Protestaktionen zeigen deutlich, dass sich etwas ändern muss. Vielleicht ändert sich aber auch die Einstellung der Protestierenden. Muss man wirklich mit den riesigen Landmaschinen jede Woche durch die Altstadt donnern, oder kann man hier den Protest nicht auch zu Fuß weiterführen? Auch wenn der Traktor erlaubt ist, reichen nicht die Fahrten in den Außenbereichen? Denn es hat schließlich einen Grund, warum solche Fahrzeuge nicht mehr zum täglichen Erscheinungsbild einer Stadt gehören. Also eine Montagsdemo, bei der alle nicht mit dem Auto fahren, sondern einfach zu Fuß protestieren? Wie alle anderen Demonstranten übrigens auch. Klimafreundlicher wäre das allemal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen