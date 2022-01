Nach Unglücksfall: Die Pflicht zu informieren?

Plus Auch bei tragischen Unfällen ist eine Berichterstattung üblich. Wie LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger dazu steht.

Wenn ein Kind bei einem Unfall stirbt, ist das für alle Beteiligten ein dramatisches und belastendes Ereignis. Ob darüber berichtet wird, ist bei jedem Einzelfall anders. Bei Unfällen, die in der Öffentlichkeit passieren, ist eine Berichterstattung üblich. Zumal bei dem Vorfall im Landkreis Landsberg eine Vielzahl von Kräften im Einsatz war und das Kriseninterventionsteam vor Ort war.