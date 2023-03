Nachbarschaftshilfe ist nicht nur während einer Pandemie wichtig

Plus Um die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe nicht zu vergraulen, sollte man die Hilfe nicht unnötig beanspruchen, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Die Nachbarschaftshilfen sind für die kleinen Alltagsprobleme im Einsatz. Da gibt es einsame Menschen, die sich über einen Besuch oder Spaziergänge freuen. Andere sehen sich körperlich nicht in der Lage, eine Gardine aufzuhängen oder die Einkäufe zu erledigen.