Nein heißt Nein – auch in Beziehungen

Plus Zu häufig werden Vergewaltigungsvorwürfe gegen Partner verharmlost oder nicht ernst genommen. Opfer wissen teilweise selbst nicht, dass das Recht auf ihrer Seite steht.

Es ist erschreckend zu denken, dass es immer noch Partnerschaften gibt, in denen ein Teil unter körperlicher oder sexueller Gewalt leidet und annimmt, dass dies zu ertragen sei. Das Sexualstrafrecht beinhaltet erst seit rund 26 Jahren, dass Vergewaltigung in Ehen strafbar ist. Bei der Abstimmung 1997 stimmten von 644 Abgeordneten 138 mit Nein. Das macht rund ein Fünftel aus. Ein Fünftel, das der Meinung war, es sei in Ordnung. Doch nur weil jemand das Jawort gibt, sei es zur Ehe oder Beziehung, ist dies keine Zusage für jegliche Art von Geschlechtsverkehr. Es gibt keinem der Partner das Recht, Sex einzufordern oder ihn sich gewaltsam zu verschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen