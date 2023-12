Nein zur Fußgängerzone: Eine Chance vertan

Plus Der Vorderanger in Landsberg wird zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich. So geht nur Zeit verloren. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Idee, den Vorderanger in Landsberg zur Fußgängerzone umzugestalten, gibt es schon lange. Die Argumente dafür und dagegen haben sich in all den Jahren nicht wesentlich geändert. Und dennoch tut sich der Stadtrat mit einer Entscheidung schwer und hat jetzt für einen Kompromiss gestimmt. Mutig war das nicht.

Für den Kompromiss hat es einen seit September 2018 andauernden Prozess benötigt, der unter anderem Voruntersuchungen, ein Entwicklungskonzept und eine Bürgerbeteiligung beinhaltete. Heraus gekommen sind Konzepte und Varianten, die Planer in Form gegossen haben. Das hört sich alles gut an, doch am Ende haben dann doch wieder verwaltungstechnische und rechtliche Gründe den Ausschlag gegeben.

