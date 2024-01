Neues Getränkelager: Den Verkehr im Blick behalten

Plus Edeka Südbayern erweitert seinen Standort in Landsberg. Dabei muss der Verkehr im Blick gehalten werden. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

In Landsberg entsteht derzeit das vielleicht modernste Logistikzentrum für Getränke in ganz Deutschland. Edeka Südbayern will sich unabhängig machen, nimmt die Getränkelogistik selbst in die Hand und investiert dafür kräftig in den Standort im Frauenwald. In den nächsten Jahren werden immer mehr firmeneigene Getränkemärkte in der Region eröffnen. Beliefert werden sie dann von Landsberg aus.

Für den Gewerbestandort Landsberg ist die Erweiterung positiv. Rund 300 neue Arbeitsplätze werden über die Jahre geschaffen, der Grundstücksverkauf spülte Geld in die Stadtkasse. Natürlich bedeutet eine Erweiterung auch einen Eingriff in die Natur. Wald wurde gerodet, allerdings vorwiegend Fichten-Monokulturen. Das Landsberger Forstamt wird an geeigneten Stellen Ausgleich in Form von Mischwald schaffen.

