Neues Landratsamt: Der Druck für Einsparungen steigt

120 Millionen Euro für ein neues Landratsamt. Das ist nicht nur fast allen Gruppierungen (bislang liegt die Unterstützung hauptsächlich bei der CSU) im Kreistag zu viel, sondern auch vielen Bürgerinnen und Bürgern. Nicht einmal beim Lady-Herkomer-Steg war die Ablehnung im Vorfeld so enorm, wie beim Landsberger Landratsamt. Was man allerdings sehen muss: Der Steg erfreut sich inzwischen größter Beliebtheit. Ob das beim Landratsamt so wäre, wissen wir nicht, was den Menschen aber im Moment Angst macht und sie verärgert, sind die hohen Kosten des Gebäudes. Hier gibt es Kritik aus der Bürgerschaft, ob das Gebäude nun wirklich das vorrangige Ziel für die nächsten Jahre sein sollte, angesichts der großen Aufgaben, die der Landkreis zu bewältigen hat. Und auch hier scheinen bei einigen Projekten die Kosten aus dem Ruder zu laufen.

