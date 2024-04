Neues Landratsamt: Der Landrat wird die Kritiker nicht los

Die Kosten für den Neubau im Landsberger Osten treiben die Menschen um. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Nun sind es also 100 Millionen Euro plus x, die das neue Landratsamt im Landsberger Osten kosten soll. Als es anfangs noch hieß, unweit des Fachmarktzentrums sollen alle Außenstellen in einem Gebäude untergebracht werden, waren es noch 30 Millionen Euro.

Zugegeben, seither hat sich einiges getan. Die Preise fürs Bauen sind gestiegen (auch wenn sie aktuell wieder leicht zu fallen scheinen) und die räumlichen Bedürfnisse an das Gebäude haben sich verändert. Mittlerweile ist klar, dass ein repräsentatives Haus errichtet werden soll, modern, nachhaltig und energieeffizient. Ein neues Landratsamt mit Atrium und Saal, mit begrüntem Innenhof und Holzfassade. Das jetzige Hauptgebäude in der Kühlmannstraße wird stattdessen zum „sozialen Zentrum“.

Die Stadt Landsberg wollte ein würdiges Entree

Das hat nicht allein mit den Wünschen von Landrat Thomas Eichinger und seiner Verwaltung zu tun. Auch Stadt und Stadtrat haben mit ihren architektonischen Ansprüchen an das östliche Entree der Stadt ihren Teil dazu beigetragen, dass auf der Ackerflächen künftig kein reiner Zweckbau stehen wird.

Dennoch wird der Landrat die Kritiker nicht los, die ihm vorwerfen, sich mit einem Prachtbau ein Denkmal zu setzen und den Landkreis finanziell in den Ruin zu treiben. Eichinger weiß aber auch eine solide Mehrheit im Kreistag hinter sich und die Verwaltung ohnehin. Deswegen steht einem Spatenstich Ende des Jahres wohl nichts im Wege.

Doch innerhalb der Bevölkerung herrscht eben dieses gewisse Gefühl vor, dass zu groß, zu protzig und zu teuer gebaut wird. Da kann der Landrat noch so schlüssig erklären, dass die Finanzierung machbar ist und andere, wichtige Investitionen in Schulen und Klinikum trotzdem geschultert werden können. Das Gefühl wird bleiben.

