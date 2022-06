Kommentar

Neun-Euro-Ticket ist kein Klimaretter

Plus Das Entlastungspaket aus Neun-Euro-Ticket und Spritpreisbremse hält genau das ein, was der Titel verspricht. Mehr aber auch nicht, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Von Vanessa Polednia

Eigentlich verwundert es nicht, wie die Menschen in Landsberg auf den Startschuss des Entlastungspakets reagiert haben. Alles ist beim Alten, nur einige Cents günstiger sind Benzin und Diesel. Die Landsberger und Landsbergerinnen haben davor getankt, um von A nach B zu kommen, und werden es in den kommenden Monaten weiterhin tun – nur eben mit einigen Münzen mehr in der Geldbörse. Für die Pendler und Vielfahrer im Kreis Landsberg lohnt sich der Steuervorteil allemal. Dass dabei kein Unterschied zwischen Menschen unter der Armutsgrenze und jenen aus der Oberschicht gemacht wird, sei einmal hintangestellt. Sozialpolitisch kommt das Steuergeschenk an und entlastet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

