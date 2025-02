Nicht alle profitieren vom MVV-Beitritt

Mit dem Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) ist der ÖPNV im Landkreis Landsberg ohne Frage moderner geworden. Die vom MVV beworbene umfangreiche Fahrgastinformation, das einheitliche Tarifgebiet und ein attraktives Vertriebssystem dürften für viele Menschen Anreize schaffen, öfter den Bus und die Bahn statt des Autos zu nutzen. Und doch zeigt sich nach den ersten Wochen, dass nicht alle von der neuen Zeitrechnung im öffentlichen Personennahverkehr profitieren.

Wenn es darum geht, wie viele Menschen den ÖPNV nutzen, sind neben der Verlässlichkeit und der Zugänglichkeit die Preise von zentraler Bedeutung. Bei einem Pressetermin vor dem Landsberger ÖPNV-Beitritt im Landratsamt wurden einige Beispiele für Vergünstigungen genannt. So ist es jetzt billiger, mit dem Regionalzug von Kaufering nach Landsberg zu fahren oder mit dem Bus von Thaining zum Landsberger Hauptplatz. Viele Einzelfahrten innerhalb der Ortschaften sind hingegen teurer geworden. Auch aus dem Landratsamt ist zu hören, dass sich Beschwerden insbesondere um die Ortsbusse in Dießen und Kaufering sowie den Stadtbus in Landsberg drehen.

Einen konkreten Fall hat ein Vater aus Dießen gegenüber unserer Redaktion geschildert. Für seine Kinder kostet die Einzelfahrt zur Schule nun 1,78 Euro und ist damit mehr als doppelt so teuer geworden. Das ist schon happig. Das 365-Euro-Ticket ist zwar – heruntergerechnet auf ein ganzes Jahr – ein attraktives Angebot. Doch sind längst nicht alle Schülerinnen und Schüler täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Die sporadischen Nutzer dürften deutlich in der Überzahl sein. Und für sie wären zufriedenstellende Alternativen zumindest wünschenswert, wenngleich die Hürden für Anpassungen an dem ausgeklügelten Tarifsystem hoch sind.