Nicht nur eine Bauruine wurde an der Brudergasse verhindert

Plus Das Bauprojekt an der Brudergasse in Landsberg ist nach jahrelangen Verzögerungen abgeschlossen. Damit wird nicht nur eine Bauruine verhindert.

Das Vorhaben an der Brudergasse in Landsberg erwies sich - nicht lange nach Baubeginn - als ausgesprochen kompliziertes Unterfangen. Letztlich hat sich die Fertigstellung insbesondere wegen der Insolvenz des ursprünglichen Bauträgers jahrelang verzögert - zeitweise drohte sogar eine Bauruine mitten in der Altstadt. Doch nicht nur deshalb ist es eine gute Nachricht, dass das Projekt jetzt endlich zu einem Abschluss gekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen