Nicht nur im Heiligen Jahr 2025: Warum Beichten im Trend liegen sollte

Die Fastenzeit ist eine Zeit der Besinnung, Buße und Umkehr. Der Ablass, der in diesem Jahr besonders mit dem Heiligen Jahr in Verbindung steht, wird als eine Möglichkeit angeboten, die Last aller „zeitlichen Sündenstrafen“ abzuwaschen. Ist das wirklich noch ein zeitgemäßes Konzept, das die Menschen heutzutage erreicht? Nach einem Besuch in der Wallfahrtskirche Vilgertshofen würde die Autorin dieser Zeilen sagen: Ja, das kann es für viele sein.

