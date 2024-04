Nightgroove: Wenn man mal wieder mit Freunden von früher feiern will

Plus Das Besondere am Nightgroove sind nicht nur die vielen guten Bands, sondern auch, dass man so viele Freunde wieder trifft, die man lange nicht gesehen hat. Ein Kommentar.

20 Jahre Nightgroove und dafür gab es gleich eine Belohnung: Das Wetter war einfach ideal zum Feiern und Musikhören. Bei diesem sonnigen Wetter hält es niemand mehr lange zu Hause aus und gerade die Abende sind es, die man in Landsberg genießen kann. Zumal die Stadt Landsberg für alle beim Nighrgroove einiges zu bieten hat. Das Programm des Veranstalters war zum Jubiläum enorm vielfältig und Christopher Dietz von werk:b events war selbst vor Ort und feierte gemeinsam mit Pino Barone. Nicht nur die tollen Bands, sondern auch eine Vielzahl an besonderen Locations, die Landsberg zu bieten hat, machen den Erfolg dieser Veranstaltung aus. Aber die Landsbergerinnen und Landsberger waren auch sehr gut drauf. Es machte Spaß mitzumachen oder einfach zuzuschauen, wie getanzt wurde. Das Kneipen- und Musikfestival zieht alljährlich nicht nur Einheimische in die Altstadt mit ihren zahlreichen Bars, Kneipen, Clubs und Restaurants, sondern auch Gäste aus der Umgebung. Zum Jubiläum gab es 16 Livebands und sechs DJs an insgesamt 18 Locations zu hören und zu sehen.

Im Foyer des Stadttheaters gab es Musik von den Sechzigern bis zu den Achtzigerjahren

Allen voran das geniale Theaterfoyer, das an diesem Abend nicht nur innen voll war, sondern vor dem sich auch draußen vor der Tür die Straße füllte. Aber auch die kleinen Bars und Kneipen haben alle ihren ganz eigenen Charme, es macht einfach Spaß, einen Kneipenrundgang zu machen. Voll war es an diesem Tag fast überall und es machte den Landsbergerinnen und Landsbergern sichtbar Spaß, durch die Straßen zu ziehen.

