Höhere Müllgebühren als nützlicher Schock

Plus Die neuen Müllgebühren sorgen bei einigen Menschen im Kreis Landsberg für Verwunderung. Denn die Kosten für die Rest- und Biomülltonne deutlich angestiegen. LT-Redakteurin Vanessa Polednia sieht trotzdem etwas Positives.

Alle vier Jahre werden die Müllgebühren vom Landratsamt für den Landkreis berechnet. Ein langer Zeitraum, in dem sich die Welt vollkommen verändern kann, wie uns die Pandemie schmerzlich vorführt. Der globale Markt ist angespannt, Menschen arbeiten plötzlich teilweise bis ausschließlich von zu Hause aus – das betrifft nun auch die Gebührenzahlenden. Das dicke Polster, das durch die vergangene Kalkulationsphase getragen hat, ist aufgebraucht und die Gebühren mussten angehoben werden.