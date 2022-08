Ohne Umdenken keine Olympischen Spiele

Plus Die Olympischen Spiele sind ein fantastisches Großereignis. Sollen die aber wieder in Deutschland stattfinden, braucht es ein Umdenken, kommentiert Christian Mühlhause.

Die Olympischen Spiele sind das Sportereignis schlechthin. Hier kommt die Welt zusammen und bei keiner anderen Gelegenheit versammeln sich so viele Weltklasseathleten zur selben Zeit. Es ist zudem der Ort, an dem Sport-Legenden erschaffen werden, wie beispielsweise in München der Schwimmer Mark Spitz aus den USA, der sieben Mal Gold gewann. Die Olympischen Spiele können ein großer Gewinn und Entwicklungsmotor für eine Region sein, aber nicht in der aktuellen Form.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen