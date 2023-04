Ostern beginnt in Landsberg mit einem traurigen Verlust

Plus Ostern ist das höchste Fest der Christen und steht auch für die Hoffnung. In diesen Zeiten ein wichtiges Thema. Allerdings begannen die Ostertage in Landsberg traurig. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Landsberg kann in diesem Jahr wieder ein traditionelles Osterfest erleben. Es beginnt allerdings mit einer sehr traurigen Nachricht, denn der bekannte und sehr engagierte Stadtrat Axel Flörke ist völlig überraschend verstorben und wird eine große Lücke hinterlassen. Flörke war ein sehr begeisterungsfähiger kunstinteressierter Mensch, der viele Veranstaltungen durch seine Reden bereicherte. Seine Arbeit hat Spuren in Landsberg hinterlassen, und man kann nur hoffen, dass einige sie fortsetzen werden, denn sein Engagement gerade für junge Menschen war enorm.

Diese Hoffnung, auch auf neue und gute Dinge ist es, die wir nach dem Karfreitag auch an Ostern erleben. Sie bestimmt wohl auch die Predigten der Pfarrer im Landkreis an Ostern. Wir hoffen, dass Corona nicht mehr unseren Lebensalltag bestimmt, und kehren zur Normalität zurück. Ein bisschen, denn der Krieg um die Ukraine, die Wirtschaftskrise und unser Lebensalltag zeigen uns, dass die frühere Normalität inzwischen oft nur noch ein Traum ist. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam dafür zu sorgen, dass ein kleiner Teil unserer alten Sicherheit und der Dinge, die uns wichtig sind, wieder Realität wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen