Ostern ist diesmal ein Aufbruch, der Hoffnung macht

Nach zwei schwierigen Jahren wegen der Corona-Pandemie kann heuer das Osterfest wieder gefeiert werden. Und es kann auch als Aufbruch gesehen werden, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Ostern, das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr, ist eigentlich ein Fest der Hoffnung und der Freude. In den vergangenen beiden Jahren war davon kaum etwas zu spüren. Wegen der Corona-Pandemie blieben die Kirchen weitgehend leer. Per Videobotschaften versuchten viele Pfarrer im Landkreis doch ein wenig Hoffnung zu spenden. Doch das ist schwierig, wenn der passende Rahmen dazu fehlt: Ostern feiert man in der Kirche.

In diesem Jahr nun ist es endlich wieder möglich, gemeinsam die Auferstehung Christi zu feiern. Es ist wirklich ein Gefühl des Aufbruchs, der Hoffnung zu spüren. Nicht nur die Gottesdienste finden wieder wie früher statt. Auch das Heilige Grab in Stadl mit seinen beeindruckenden Ausmaßen wurde in diesem Jahr nach der Zwangspause wegen der Pandemie wieder aufgebaut.

Die Osterbräuche leben wieder auf

In den Familien darf man die Osterbräuche wieder aufleben lassen. Vor allem im nördlichen Landkreis brennen heuer wieder die Osterfeuer, im Schacky-Park in Dießen werden wieder die Eier gesucht. Keine Beschränkungen mehr, auch wenn sich in der Familie alle wieder treffen und die Kinder nach den versteckten Ostereiern oder Leckereien suchen.

Heuer ist der Aufbruch zu spüren und dennoch sollte man nicht leichtsinnig werden. Auch wenn die Corona-Zahlen im Landkreis weiter rückläufig sind, noch ist das Virus unter uns und ein bisschen Vorsicht wenigstens weiterhin ratsam. Und doch sollten wir diesen Aufbruch auch genießen: Zusammen mit unseren Liebsten, endlich wieder nach den zwei harten Jahren. Ihnen allen ein frohes Osterfest.

