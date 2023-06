Pähl: Eine schrecklich nette Gemeinde

Plus In Pähl wird ein politischer Neuanfang versucht. Doch dafür müsse sich im Umgang der politisch Handelnden einiges ändern, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Drei Tage war Marius Bleek Bürgermeister von Pähl. Mit der wohl für alle Zeiten kürzesten Amtszeit hat er einen Eintrag in die Pähler Geschichtsbücher sicher. Er ist ein tragischer Held: Ein junger, freundlicher Mann, der von auswärts mit guten Absichten gekommen ist. Doch wie kompliziert und vergiftet das politische Klima in der von außen so reizvollen und idyllischen 2500-Einwohner-Gemeinde ist, das konnte er nicht durchschauen.

Zwar war die Ablehnung seines Vorgängers Werner Grünbauer inzwischen in der Gemeinde klar mehrheitsfähig. Nach der Wahl musste Marius Bleek aber auch erkennen, dass sich die gewählten Gemeinderatsmitglieder nicht die Butter vom Brot nehmen lassen würden durch eine wie auch immer geartete Mitwirkung der Bürgerschaft, hinter der man eine Art "APO" vermutet. Außerdem dürfte das in zwölf Jahren entstandene System Grünbauer auch nach dessen Abwahl Wirkung gezeigt haben.

