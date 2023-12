Papierbach: Was macht das Viertel attraktiv?

Plus Es gibt viele Verhandlungen zwischen Stadt und Bauherren. Dabei sollte man daran denken, welchen Zweck das neue Stadtviertel für Landsberg erfüllen muss.

Verzögerungen beim Einzug, Änderungen bei der Bebauung. Das freut Käufer, die etwas genau so wollen wie gekauft, nie. Und hier zeigt sich die Problematik beim neuen Baugebiet am Papierbach. Alle haben wegen der Baukrise und vielen anderen Dingen Verständnis, dass sich einige Dinge, die nicht finanzierbar sind, ändern müssen. Das sieht auch im Stadtrat jeder. Aber wo ist die Grenze? Eine schwierige Entscheidung für die Landsberger Stadträtinnen und Stadträte. Denn oberstes Ziel ist es, dieses Baugebiet fertig zu stellen.

Und einige Käufer im Baugebiet machen es deutlich: Viele sind überhaupt nur zu diesem Preis eingezogen (die Riedls zahlten 700.000 Euro für ihre Wohnung), weil sie fest daran geglaubt haben, dass sich ihr Traum vom Lebensabend am Papierbach verwirklichen lässt. Ohne große Fahrwege in einem Viertel leben, mit Kultur, Parkplätzen und Einkaufsmöglichkeiten.