Papiercontainer in der Altstadt: Eine richtige Entscheidung

Immer häufiger verschwinden Zeitungen und Prospekte aus den Haushalten. Das macht sich bei der Wertstoffsammlung bemerkbar. Im Landkreis Landsberg, in dem Papier, Pappe und Kartons über die Papiertonne, Wertstoffhöfe und Vereine gesammelt werden, ist die jährliche Papiermenge in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Das Landratsamt reagiert jetzt auf diese Entwicklung, vor allem weil sich die Kosten für die Entsorgung in die andere Richtung bewegen.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Papiercontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis