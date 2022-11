Parkgebühren in Landsberg: Erhöhung ist richtig

Plus Die Parkgebühren in Landsberg steigen. Ein richtiger Schritt, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Landsberger Innenstadt ist attraktiv. Einheimische und Gäste kaufen hier ein, besuchen Cafés und Lokale, flanieren durch die Gassen oder erholen sich im Wildpark. Viele, nicht nur die Auswärtigen, kommen mit dem Auto in die Stadt. Wird sie die Erhöhung der Parkgebühren davon abhalten? Wohl nicht.