Penzing: Warum politische Teilhabe für Jugendliche wichtig ist

Plus Gemeinde und Kreisjugendlring laden Penzinger Jugendliche zur Diskussion ein. Nun ist die Gemeinde in der Pflicht, Projekte umzusetzen. Ein Kommentar.

Wie die Gemeinde Penzing machen es immer mehr Kommunen in der Region: Sie laden zusammen mit dem Kreisjugendring Jugendliche zum Dialog ein, um ihre Sorgen und Wünsche zu erfahren. Mit dem Programm „Zukunftsmacher“ wird der jungen Generation ein Mitspracherecht gegeben.