Personalmangel in der Kirche: Der Weinberg des Herrn verwaist

Plus An hohen Festen wir offenkundig, wie groß das Personalproblem der katholischen Kirche ist. Doch es ist wenig davon zu hören, wie dem begegnet werden kann.

Die Messen und die Gräbersegnungen an Allerheiligen und Allerseelen gehören zu den vergleichsweise gut besuchten Gottesdiensten im katholischen Kirchenjahr. Da fällt es dann besonders auf, wenn – wie jetzt in Geltendorf – zur Gräbersegnung gar kein Priester mehr kommt. Und es wird sehr deutlich, wie dünn die Personaldecke der Kirche geworden ist.

Das betrifft zum einen das Priesteramt, das ja besonderen Zugangsbeschränkungen (Ehelosigkeit, nur Männer) unterworfen ist. Dass es bei den weltlichen Mitarbeiterstellen (Gemeinde- und Pastoralreferenten) nicht viel besser aussieht, bei denen es diese Beschränkungen nicht bestehen, mag zunächst verwundern. Andererseits liegt es vielleicht auch an den eingeschränkten Karrierechancen dieser Beschäftigten, warum so viele Stellen mangels Personal nicht besetzt werden können, wenn die Chefposten den geweihten Priestern vorbehalten sind.