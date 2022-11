PFC im Penzinger Grundwasser: Keiner fühlt sich zuständig

Plus Die Bima lädt auf den Penzinger Fliegerhorst ein, liefert jedoch keine Antworten. Diese Art der Kommunikation ist für eine Bundesanstalt unwürdig. Ein Kommentar.

Diese PR-Aktion ist nach hinten losgegangen. Auf vielfachen Wunsch hat die Bima nun zum abgedeckten Löschübungsbecken auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing eingeladen. Die Bundesanstalt schickte zwei Mitarbeiterinnen, die einem einfach nur leid tun können. Die beiden mussten sich den Ärger der Bürgerinnen und Bürger anhören, Antworten auf Fragen die seit Jahren gestellt werden, gab es natürlich nicht.