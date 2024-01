Proteste und mehr: Ein breites Bündnis ist notwendig

Plus Immer mehr Menschen in der Region Landsberg gehen auf die Straße. Die Politik muss umdenken, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Ja, die Landwirte, mit ihnen aber auch Handwerker, Spediteure und andere Branchen, haben sich bei den zurückliegenden Protesten Gehör verschafft. Mal zurückhaltend, mal ohne Rücksicht. Doch was haben die Aktionen gebracht? Bewegt sich die Regierung in Berlin?

Viel ist davon zu hören, das Land werde kaputt regiert. Es sind nicht mehr nur die Landwirte, die ihrem Ärger Luft machen. Auch bei den Aktionen im Landkreis Landsberg mischen sich Frauen und Männer aus anderen Berufen unter die Protestierenden. Frust und Enttäuschung sind überall zu spüren – im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Gesundheitsbranche. Nur drei Beispiele von vielen.