Psychische Gesundheit: Die Richtlinien müssen überdacht werden

Plus Der Bericht der Landsberger Expertenrunde zur psychischen Gesundheit von Kindern ist ernüchternd. Jetzt ist es wichtig, dass die Forderungen auch gehört werden.

Es ist eine besorgniserregende Entwicklung. Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen in die Höhe gegangen. Und eine Umkehr des Trends ist aktuell nicht in Sicht, schließlich fordern auch andere Krisen ihren Tribut. Schnelle Hilfe und Unterstützung ist eigentlich dringend geboten, in den meisten Fällen aber schlichtweg nicht möglich: Die Beratungsstellen sind überlastet, es fehlen auf Heranwachsende spezialisierte Psychotherapeuten und Psychiater. Der Bericht einer Expertenrunde zeigt die Folgen nachdrücklich auf. Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen.

Gerade die konkreten Beispiele, die Kinderarzt Dr. Oliver Wiese aufzeigte, machen betroffen. Für die unter einer psychischen Erkrankung leidenden Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern ist es in einer ohnehin schwierigen Situation eine zusätzliche Belastung, wenn auch noch lange Wartezeiten hinzukommen. Es benötigt im Landkreis Landsberg unbedingt mehr Psychologen und einen niedergelassenen Psychiater. Doch schnelle Abhilfe ist eher unwahrscheinlich. In der Sitzung ging hervor, dass der jeweilige Versorgungsgrad auf dem Papier mehr als erfüllt ist.

