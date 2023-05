PV-Anlage vor der eigenen Haustür – nein danke?

Plus Windräder, PV-Anlagen und Co. sollen die Energiewende ermöglichen. Die Akzeptanz für diese Kraftwerke lebt auch vom Kompromiss, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Würden Sie sich ein Kraftwerk für erneuerbare Energie in Ihrer direkten Nachbarschaft wünschen? Wahrscheinlich nicht. Doch die Klimawende drängt und dementsprechend groß ist der Druck auch auf die Kommunen, zu handeln. Und so steigt die Anzahl an Photovoltaik-Anlagen im Landkreis Landsberg. Doch besonders bei den Freiflächenanlagen scheiden sich die Geister.

So ist es auch in der nördlichen Hurlacher Flur. Der Gemeinderat stimmte jüngst für einen Solarpark, statt Jubelschreien gibt es jedoch zornige Briefe von Familien, deren Grundstücke direkt an die geplante Anlage anschließen würden.

