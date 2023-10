PV in Kleingartenanlage: Richtlinien überdenken

Plus Der Streit um eine Photovoltaikanlage in einem Landsberger Kleingarten spitzt sich zu. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Deutschlandweit wird aktuell über die Klimawende diskutiert. Fotovoltaikanlagen auf Dächern werden dabei immer wieder in den Vordergrund gestellt. Und ausgerechnet in einer Kleingartenanlage soll das nicht erlaubt sein?

Kann doch nicht wahr sein. Das ist vielleicht die erste Reaktion darauf. Doch bei genauem Hinsehen ist die Sachlage nicht so einfach zu beurteilen. Im Kleingarten prallen unterschiedliche Interessen aufeinander, und ganz verschließt sich der Landsberger Vorstand ja der Neuerung nicht, mobile Geräte sind schließlich erlaubt.