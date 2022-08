Radrennen: Veranstaltungen bringen Großstadtflair nach Landsberg

Plus Ein Traumwochenende in Landsberg. In der Stadt gab es einen tollen Mix aus Musik und Sport zu hören. Ein gelungenes Fest für alle. Ein Kommentar von LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Was für ein Wochenende in der Landsberger Altstadt! Die Sport- und Musikveranstaltungen mit teilweise mehreren tausend Gästen sorgten in Landsberg für Großstadtflair. Sowohl das Veranstaltungsteam der Stadt Landsberg als auch den Organisatoren der European Championships muss man ein Lob aussprechen. Denn der reibungslose Ablauf war nicht nur dem mehr als gnädigen Wetter in der Lechstadt geschuldet. Dieses hatte eher eine willkommene Hilfestellung geleistet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen