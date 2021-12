Regional-S-Bahn: Was in der Studie fehlt

Plus Die Schiene soll für Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Landsberg attraktiver werden. LT-Redakteur Thomas Wunder bewertet die Pläne der Bahn.

Machbarkeitsstudien, Zielfahrpläne, Gutachten – wenn sich auf der Schiene in Deutschland etwas ändern soll, dann ist Geduld gefragt. Das gilt auch für die Pendlerinnen und Pendler aus dem Landkreis Landsberg, die künftig schneller nach München und zurück in die Region zwischen Ammersee und Lech kommen sollen. Gelingen soll das mit einer Regional-S-Bahn, die die bisherigen Regionalzüge ersetzt.