Regionale Landwirtschaft muss auch in der Schule eine größere Rolle spielen

Plus Ein Erlebnisbauernhof ist auch die Chance, das Image von regionalen Produkten und Landwirten zu verbessern. Aufklärungsarbeit, die auch in der Schule verstärkt stattfinden müsste.

In einer On-Demand-Gesellschaft, in der durch die Globalisierung und das Internet an 24 Stunden und jeden Tag der Woche die Möglichkeit besteht, so gut wie alles zu kaufen, ist es ein ambitionierter Ansatz, einen Erlebnisbauernhof zu führen, aber auch ein lobenswerter. Denn zu einem Schritt in eine nachhaltigere Zukunft, gehört es sich mit regionalen Produzenten auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen, wo unsere Lebensmittel herkommen. Und das am besten, bevor sich auch der letzte Bauernhof nicht mehr halten kann und durch Industrielle Landwirtschaft oder überhaupt nicht ersetzt wird.

Die Idee, den eigenen Betrieb zu öffnen, sodass auch Laien einen Einblick in die Landwirtschaft bekommen, könnte einen positiven Effekt auf das Konsumverhalten haben. Bei Kindern und Jugendlichen kann es früh ein Verständnis dafür schaffen, dass Milch, Eier, Mehl und andere Produkte nicht aus dem Nirgendwo in Supermarktregalen landen und Tierwohl einen fairen Preis verlangt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen