Entscheidung im Stadtrat steht an: Quo vadis, Landsberger Inselbad?

Plus Die Sanierung des Inselbads steht nochmals auf der Tagesordnung in der Sitzung des Landsberger Stadtrats. Bleibt es beim Entwurf, würde das Bad seinen Charme verlieren. Ein Kommentar.

Die Ausstellung und der Katalog „Baden auf der Insel – Geschichten zum Landsberger Inselbad“ machen die Verbundenheit vieler Landsbergerinnen und Landsberger zu ihrem Inselbad deutlich. Jeder Stadtrat sollte vor der Sitzung am Mittwoch einen Blick in den Katalog oder auf die Plakate im Bad werfen, da eine richtungsweisende Entscheidung ansteht.