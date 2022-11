Rücksichtsloses Überholen auf Umleitungen im Kreis Landsberg

Plus Auf den Umleitungsstrecken im Landkreis Landsberg ist derzeit viel los. Manche Autofahrer verhalten sich rücksichtslos. Ein Kommentar von Oliver Wolff.

Wer mit dem Auto im Landkreis Landsberg unterwegs ist, der muss in diesen Tagen viel Geduld mitbringen. Einige Baustellen sorgen für Umwege und Beeinträchtigungen, besonders morgens und nach dem Feierabend. Aber nicht allein die Männer und Frauen in den Autos und Lastwagen trifft es. Die Anwohnerinnen und Anwohner in den umliegenden Ortschaften sind derzeit nicht zu beneiden. Vor allem diejenigen nicht, die direkt an der ausgeschilderten Umleitung in Hofstetten wohnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen