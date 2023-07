Ruethenfest in Landsberg: Fünf Tage zum Genießen

Plus Das Landsberger Ruethenfest hat begonnen. Es sind besondere Tage, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Landsberg putzt sich heraus. Fahnen an den Hausfassaden sind das markanteste Zeichen dafür, wenn Ruethenfest gefeiert wird. Das historische Kinderfest erinnert an schwierige Zeiten, aber auch an Menschen, die Wegweisendes für die Stadt erreicht haben. Die fünf Festtage sollen aber auch dazu dienen, die Landsbergerinnen und Landsberger einander näherzubringen, zu feiern, zu ratschen und zu genießen, in welch schöner Stadt sie leben.

Dies ist damit auch ein Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, das Angebot des Ruethenfestvereins zu nutzen. Nicht nur die Festumzüge oder die Tänze lohnen sich für einen Besuch. Das weitere Programm mit Konzerten, Altstadttreiben, Markt, Lagerleben bietet so viel mehr. Beim Ruethenfest wird zudem die Altstadt zum großen Biergarten. Feiern unter freiem Himmel bis spät in die Nacht, das sollte das Motto sein.

