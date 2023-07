Ruethenfest: Nicht nur weiter wie bisher

Plus Das Landsberger Ruethenfest 2023 war ein Erfolg. Dennoch muss es auch Veränderungen geben, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das Ruethenfest 2023 hat eines ganz deutlich gezeigt: Wenn Mädchen und Buben wie vor 100 Jahren in die Geschichte ihrer Stadt eintauchen, dann ist das auch in digitalen Zeiten von Smartphone oder Tiktok faszinierend und identitätsstiftend. Deswegen muss beim Ruethenfest vieles so bleiben, wie es ist, aber eben nicht alles.

Die kleinen Panduren sind eine beliebte Truppe beim Landsberger Ruethenfest. Foto: Thorsten Jordan

Fünf Tage Ruethenfest, kompakt, mit dem Schwerpunkt auf Lagerleben, Tänze und Umzüge, garniert mit zwei Konzerten, das hat sich bewährt. Rund um den Forellentrunk darf sich die Stadt als Organisator aber noch ins Zeug legen. Termin und Anlass haben das Potenzial zu mehr, 2023 war die Veranstaltung enttäuschend.

