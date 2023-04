Ruethenfest-Planungen: Die Zukunft im Blick haben

Plus Das Ruethenfest 2023 steht an und der Vereinsvorsitzende macht sich schon Gedanken über das nächste Kinderfest. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Wer einmal als Kind am Landsberger Ruethenfest teilgenommen hat, der wird dieses Ereignis sein Leben lang nicht vergessen. Tobias Wohlfahrt war selbst als Kind dabei und trägt heuer zum fünften Mal als Vorsitzender des Ruethenfestvereins die Verantwortung. Dass er sich bereits jetzt Gedanken über die Zukunft macht, ist absolut richtig.

Das Ruethenfest wird Mitte Juli viele Menschen zusammenbringen. Landsberg feiert seine Geschichte und stellt seine Kinder in den Mittelpunkt. Viele Ehrenamtliche tragen zum Gelingen bei. Das alles erzeugt ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Genau diese Zeit muss Tobias Wohlfahrt nutzen, um für künftige Projekte zu werben und deutlich zu machen, wie wichtig die Tradition des Ruethenfests für Landsberg ist.