Ruhe bewahren im Mega-Stau in Landsberg

Plus Am Tag nach dem schweren Unfall auf der A96 bei Landsberg wird Bilanz gezogen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Um es gleich vorneweg zu sagen: Der Unfall auf der A96 war schrecklich, ein Landsberger hat sich schwer verletzt, ist aber außer Lebensgefahr. Ihm und seiner Familie gebührt Mitgefühl. Dass viele Menschen an diesem Donnerstag Stunden im Stau verbrachten, ist dagegen unbedeutend.

Dennoch, was sich rund um den Unfall und der siebenstündigen Sperrung abgespielt hat, wird vielen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Schülerinnen und Schüler, die aus dem Bus aussteigen und zu Fuß nach Hause laufen, Radfahrer, die den Stau zwischen Hindenburgring und Schongauer Straße filmen und posten, verzweifelte Lastwagenfahrer, die am Schmalzturm wenden müssen, weil ihr Fahrzeug nicht durch den Torbogen passt. Nur drei von vielen Geschichten, die dieser Tag schrieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen