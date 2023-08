Ruhe bewahren, wenn es um legale Waffen in der Region geht

Plus Das Thema legale Waffenhalter rückt durch den Dreifachmord in Langweid in den Fokus. Trotz der Geschehnisse sollte man Vertrauen in seine Mitmenschen haben, findet LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Bevor man sich nach den Geschehnissen in Langweid um die eigene Sicherheit Sorgen macht, sollten einmal die Fakten betrachtet werden. Die Feuerwaffen, die legal im Landkreis Landsberg gehalten werden, gibt es nicht erst seit Kurzem – sie rücken erst durch Ereignisse wie jenem in Langweid in den Fokus der Aufmerksamkeit. Teilweise sind Pistolen und Gewehre aber bereits seit Jahrzehnten im Besitz der Waffennutzer. Und trotzdem sind solche grausamen Taten die absolute Ausnahme.

Statt Panik zu bekommen, sollte diese Tatsache das Vertrauen in die Mitmenschen stärken, die diese Waffen mit Sorgfalt und Bedacht handhaben und aufbewahren. Wer fordert, dass Waffen in Schützenvereinen oder von Jägern an einem Sammelort gelagert werden, sollte sich einmal überlegen, dass mehrere Dutzend Waffen mit einem Einbruch vielleicht eine ganze Gruppe an Menschen, die ganz andere Ziele hat, bewaffnen würde.

