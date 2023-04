Scheuring bleibt eine Schützenhochburg

Plus Die Schützen von Edelweiß Scheuring sorgen erneut für einen Meilenstein. Was der Verein leistet, ist bewundernswert, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Im Schießsport ist es eigentlich wie in allen anderen Sportarten: Je höher die Liga, umso mehr muss man auf auswärtige Kräfte bauen. Nur mit Einheimischen ist im Spitzensport da kaum etwas zu machen. Doch es gibt immer die Ausnahme der Regel – und das hat Edelweiß Scheuring wieder einmal bewiesen.

Schon der Aufstieg der ersten Mannschaft vor ein paar Jahren in die Erste Bundesliga war eine Sensation, da man ausschließlich auf Vereinsmitglieder oder Schützen aus dem nahen Umkreis baute. Inzwischen ist man auch dazu übergegangen, zumindest eine ausländische Spitzenkraft zu verpflichten, dennoch steht immer noch eine "Scheuringer" Mannschaft am Stand.