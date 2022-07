Schlossberg Landsberg: Den Plan B schon vorbereiten

Plus Was zeigt die Diskussion um den Anbau im Norden der Landsberger Schlossbergschule? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Eines hat die teils hitzige Diskussion um den Schlossberg in Landsberg gezeigt: Das Thema beschäftigt die Landsbergerinnen und Landsberger. Dass dabei Emotionen gezeigt werden, ist völlig in Ordnung, dass die Oberbürgermeisterin aber durch mitunter unverschämte Zwischenrufe gestört wird, ist dagegen nicht zu entschuldigen. Auch die Aussage von Ex-OB Ingo Lehmann, das Vorgehen des Historischen Vereins sei schäbig, war unangemessen.