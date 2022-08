Schlossberg Landsberg: Eine verfahrene Situation

Plus Im Schlossberg in Landsberg ruhen bedeutende Bodendenkmäler. Ein Anbau an die Schlossbergschule bringt sie in Gefahr, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Planungen für den Anbau im Norden der Landsberger Schlossbergschule und die Bodendenkmalpflege kommen nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Da wurde vonseiten der Architekten und der Stadt die Lösung mit einem Bodenfundament schon als Kompromiss gefeiert, doch der erweist sich nun als nicht umsetzbar – zumindest ist das die Meinung des Landesamts für Denkmalpflege. Verkürzt gesagt: Lieber eine Unterkellerung, in der vernünftig archäologisch gearbeitet werden kann, als ein Bodenfundament, dessen aufwendige Gründung Bodendenkmäler zerstören und eine Dokumentierung ungleich schwerer machen würde. Und so nimmt man das kleinere Übel in Kauf.

