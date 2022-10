Schlossberg Landsberg: Seriöse Zahlen vorlegen

Plus Statt 18 nun 34 Millionen Euro: Die neue Schlossbergschule in Landsberg wird deutlich teurer. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Dass Bauprojekte teurer werden als zunächst gedacht, ist in diesen Zeiten nichts Ungewöhnliches. Wer aktuell ein Häuschen (privat) oder vielleicht eine Schule (Kommune) baut, der muss mit erheblichen Preissteigerungen rechnen. Das ist jetzt wieder bei der Sanierung und Erweiterung der Schlossbergschule in Landsberg zu beobachten. Doch das allein ist nicht der Grund, warum aus 18 Millionen im Herbst 2021 plötzlich 34 Millionen im Herbst 2022 werden.