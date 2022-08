Schlossberg: Miteinander arbeiten und nicht gegeneinander

Plus Dass es Streit wegen der Schlossbergschule gibt, ist kein Wunder, kommentiert LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger. Sie hat eine klare Forderung.

Planungsstopp beim Schlossberg. Das ist im Moment das einzige wirklich Sichere, was man bei diesem Projekt weiß. Ansonsten wird viel diskutiert, was man eigentlich vor dem Stadtratsbeschluss dort zu bauen, hätte diskutieren müssen. Wenn die Architekten einen genaueren Auftrag bekommen hätten, wo man bauen soll und ob nicht auch das Einfügen in den Berg eine Rolle beim Bau spielt, dann hätte man nun ein ganz anderes Ausschreibungsergebnis. Doch diese Vorgaben gab es so nicht und so muss man nun den Architekten eventuell noch einmal sagen, was man eigentlich genau will. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, stimmt, lief beim Inselbad ähnlich.

