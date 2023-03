Schnelles Internet: Vorgehen ist unklug, um Kunden zu gewinnen

Plus In Kaufering werden Kunden für Glasfaseranschlüsse geworben. Die Art und Weise sorgt für Unmut. Das wäre mit besserer Kommunikation vermeidbar gewesen, meint LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Der Glasfaserausbau für schnelleres Internet war in Kaufering in den vergangenen Jahren immer wieder Thema, oft ein leidiges, weil wenig bis nichts vorwärtsging. Dass nun die Telekom auf eigene Kosten die Anschlüsse von den Verteilerkästen zu den einzelnen Häusern legt, wenn vorerst auch nur im Westen des Markts, ist deswegen eine wirklich gute Nachricht. Die bisherige Umsetzung der Kundenakquise ist es nicht. Die Leute an der Haustür zu überrumpeln und sie dann auch noch zu drängen, persönliche Daten herauszugeben und zwei Verträge abzuschließen, ist nicht gut für den Ruf des Konzerns, in dessen Auftrag ein Subunternehmen vor Ort unterwegs war.

