Schöffelding: Der nächste Investor wird kommen

Eine Tank-, Service- und Rastanlage südlich von Schöffelding an der A96 ist erst einmal vom Tisch. Der Windacher Gemeinderat war nicht bereit, ein positives Signal dafür zu geben. Das ist durchaus nachvollziehbar: Der unmittelbare Nutzen eines Servicebereichs für den Autobahnverkehr wäre für die Gemeinde allenfalls marginal gewesen und weitere Entwicklungen etwa in Richtung Supermarkt oder Discounter, die sicher gefolgt wären, hätten die kleinteilige Nahversorgung in den Ortskernen von Windach, Eresing und Finning existenziell bedroht.

Allerdings bedarf es keiner großen hellseherischen Gaben, um die These aufzustellen, dass bald wieder über eine bauliche Nutzung des Dreiecks zwischen A96, Finninger Straße und der Autobahnauffahrt gesprochen werden wird. Die Autobahn ist eine Entwicklungsachse, das kann man sich auf jedem Abschnitt zwischen Lindau und München anschauen - auch in Eresing, Schöffelding oder Greifenberg. Das Kieswerksgelände in Schöffelding ist bestens erschlossen und kein unberührtes Landschaftsidyll mehr. Was liegt näher, als auf die frühere Landwirtschaft und den späteren Kiesabbau die nächste Frucht in Form einer wie auch immer gearteten Bebauung folgen zu lassen?