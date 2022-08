Schondorf: Vandalismus am Pfitzner-Denkmal ist erbärmlich

Plus Redakteur Christian Mühlhause sieht in dem Vandalismus am Pfitzner-Denkmal in Schondorf eine erbärmliche Art der Meinungsäußerung, erkennt aber auch Handlungsbedarf.

Das Denkmal von Hans Pfitzner in Schondorf polarisiert seit Jahren die Menschen im Ort und darüber hinaus. Dass sich so mancher wünscht, das Denkmal für den Komponisten möge lieber heute als morgen aus der Seeanlage verschwinden, ist angesichts der antisemitischen Ansichten und seiner Nähe zu den Nationalsozialisten nachvollziehbar. Was allerdings nicht akzeptabel ist, ist, dass das Pfitzner-Denkmal mit Farbe beschmiert und dem Schriftzug „Nazi raus“ versehen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

